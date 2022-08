Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, augusztus 11-én:

18:27 : Leonardo Paredes megegyezett a Juventussal. Jelenleg a csapatok közti egyezkedés folyik, ám a Juventus szeretné eladni a Rabiot-Arthur páros valamelyikét, mielőtt véglegesítik a Paredes-transzfert.

Leandro Paredes has full agreement on personal terms with Juventus. He is now waiting for Juventus and Paris Saint-Germain to find an agreement on fee/formula. #Juventus



Negotiations still ongoing, Juve want to sell at least one between Rabiot to Man Utd and then Arthur. pic.twitter.com/IJYaMMucMs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022

17:06: Hivatalos: Nikola Vlasic a Torinóban folytatja. A horvát játékost a West Hamtől szerződtették, az átigazolás díját és a szerződés hosszát nem hozták nyilvánosságra.

16:59 : Alexander Isak még mindig a Newcastle radarján van. Korábban már 40-50 millió fontos ajánlatokról szólt a sajtó, de a hírek szerint ezt is kevesellte a Sociedad.

14:40: Remo Freuler a Nottingham Forestben folytatja. A játékosért 9 millió euró plusz bónuszt fizet új együttese. Freuler hamarosan átesik az orvosi vizsgálaton és ezt követően ír alá. Szerződése 2025 júniusáig szól majd.,

Remo Freuler to Nottingham Forest, here we go! Full agreement for €9m plus add-ons. Remo will sign until June 2025, medical booked #NFFC



Huge signing, one more international Swiss midfielder and key player for Atalanta - Miltiadis Marinakis on it, showing ambition again. pic.twitter.com/TL2TQZ5anu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022

12:05: A Chelsea hajlandó lenne több mint 85 millió eurót költeni De Jong-ra. A Sky Sports News jelentése szerint a Chelsea kész leigazolni Frenkie de Jongot és Pierre-Emerick Aubameyangot is abban az esetben, ha a Barcelona lehetővé teszi, hogy mindkét játékos elhagyja a klubot ezen a nyáron.

11:59: A Daily Mail értesülései szerint Thomas Tuchel edző szeretné szerződtetni a Barcelona támadóját, Pierre-Emerick Aubameyangot. Sami Mokbel újságíró jelentése szerint a Chelsea és a Barcelona közötti tárgyalások a következő 48 órában folytatódnak.

11:39: A Newcastle Goncalo Ramost nézte ki új célpontjaként. A klub ennek érdekében tárgyalásokat folytat a Benficával. A játékost korábban a PSG-vel is szóba hozták, de a két csapat közt még nem jött létre egyezség.

Newcastle are preparing a proposal for Gonçalo Ramos as new top target. Discussions ongoing on player side and talks will continue with Benfica. #NUFC



Paris Saint-Germain have Ramos in their list since June but there's still nothing agreed - Newcastle, on it too. pic.twitter.com/WZbHPfdglC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022

10:50: Fabián Ruíz és a PSG felvették egymással a kapcsolatot. A francia klub és a Napoli továbbra is tárgyal a játékos végső átigazolási díjáról, a tervnek pedig része Keylor Navas is.

New direct contacts scheduled for Fabián Ruíz to Paris Saint-Germain. PSG have full agreement with Fabián and he won’t extend the contract, so it’s considered matter of time #PSG



PSG and Napoli are still discussing on the final fee, Keylor Navas’ part of the negotiation. pic.twitter.com/nSerLEEZa6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022

