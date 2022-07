Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Minden nap egy külön cikket áldozunk arra, hogy megpróbáljuk összeszedni a legfrissebb híreket, pletykákat és hivatalos bejelentéseket a labdarúgás világából.

Az átigazolási piac már javában zajlik, nézzük mik a legfrissebb hírek ma, július 20-án:

10:30: A Tottenhamből erősít a Barcelona? A Tottenham hátvédje, Sergio Reguilon Barcelonába készülhet a Mundo Deportivo szerint. A katalán klub Marcos Alonso alternatívájának tekinthet a játékosra.

09:34: A Chelsea Kounde szerződtetése előtt áll. A Daily Mail értesülései szerint a Chelsea véglegesíteni fogja a Sevilla középhátvédjének, Jules Koundének az átigazolását. A klub eddig Raheem Sterlinggel és Kalidou Koulibaly-val erőstette meg keretét.

Jules Koundé deal. Chelsea are now feeling confident as £55m bid was in line with Sevilla expectations, but still waiting for final green light. Thursday, key day. #CFC



Deal until 2027 offered to Koundé.



No Barcelona bid, as of now - club still in contact with Koundé. pic.twitter.com/kHYOxTu5rS