Cristiano Ronaldo keserédes perceket él át új szaúd-arábiai kalandjában. A Real Madrid korábbi sztárja, aki december 30-án fejezte be az Al Nassrhoz való átigazolását, lövi a gólokat az új állomáshelyén.

De nehéz pillanatokat is átél, mint például a hétvégi, Al-Feiha elleni mérkőzésen, ami gól nélküli döntetlenre végződött az Al-Feiha otthonában. Több ellenféllel is szembeszállt, hogy szemrehányást tegyen nekik a pályán tanúsított viselkedésük miatt. "Nem akartok játszani" - mondta nekik nyersen az arcukba.

Disappointing result for Ronaldo's Al Nassr as they drop 2 points in a goalless draw with Al Feiha. They are now 3 points behind leaders Al-Ittihad as it stands (7 games to play).



Cristiano comes out angry, silencing the Al-Fayha Club official

