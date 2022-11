Ha eddig nem is volt ismerős a neve, a katari világbajnokságon bizonyára sokan felfigyeltek rá. Ő Cody Gakpo, a holland válogatott a PSV Eindhoven egyik legfényesebb csillaga.

Gakpo még a világbajnokság előtt válaszolt a NOS kérdéseire, ahol többek között szó esett arról is, hogy hol tudná elképzelni magát a jövőben a 23 éves támadó.

„Úgy gondolom, az idei szezon végén készen állok arra, hogy szintet lépjek. Szerintem már a szezon elején is így voltam vele, de így még jobban fel tudok készülni rá.”

A PSV-nél már csapatkapitányként is bizonyító fiatal elárulta, melyik klubok szimpatikusak neki:

„A Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United és a Liverpool. Megtiszteltetés lenne bármelyik egyesületben játszani, de az is fontos szempont lesz, hogy melyik klub felel meg számomra leginkább.”

Gakpo a nyáron kishíján a Manchester United játékosa lett, szoros versenyfutásban volt Antony-val, az Ajax támadójával. Végül a brazilt választották az angolok, így a holland egy újabb évet kezdett meg az Eredivisie-ben.

A játékos már két gólt szerzett a vb-n, ezzel pedig holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

Two goals in two World Cup games.



17 goals and 16 assists in 31 games this season between PSV Eindhoven and Dutch national team. 23 year old.



Cody Gakpo, something special #WorldCup2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/A6P9hxym1W