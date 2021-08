Christian Eriksen nem játszhat a Serie A -ban, mert defibrillátorral rendelkezik. A hírek szerint azonban folytatni akarja a karrierjét, és az Ajax lehet számára a legjobb megoldás.

Mint ismert a 29 éves Christian Eriksen szíve megállt a futballpályán, amikor Dánia első Európa-bajnoki mérkőzését játszotta Finnország ellen. A dán válogatott sztárjának élete rövid ideig veszélyben volt, de szerencsére felépült, és egy kardioverter-defibrillátort ültettek a mellkasába. A Serie-A-ban biztonsági okok miatt tilos olyan játékosnak játszani, aki defibrillátorral rendelkezik. Eriksen éppen ezért távozni kényszerül az Interből. Omar Hawwash újságíró szerint a 29 éves játékos visszatérhet Hollandiába, az Ajax csapatához.

Exclusive: Sources close to Christian Eriksen confirm to me that the player has taken his first steps towards a move back to #Ajax Amsterdam. His medical conditions have been checked by Ajax’ medical staff who have given the go-ahead for the move to advance.