Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke hazája lapjának, a szlovén Ekipának beszélt a katalánok körül folyó nyomozásokról.



Az UEFA 10 nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy mindenre kiterjedő vizsgálatot indít a Barcelona ellen, amelynek célja, hogy felderítsék a klub körüli szabálytalanságokat, amelyek a Negreira-ügy kapcsán kerültek előtérbe.

Emlékeztetőül: A Barcelonát hazájában azzal vádolják, hogy kifizetéseket eszközöltek a játékvezetői bizottság felé, hogy ezzel kerüljenek előnybe bizonyos helyzetekben.

Amennyiben hazájában bűnösnek bizonyul a klub, az az UEFA jogi kereteit is közvetlenül sérti, ezért a szervezet önálló vizsgálatot is kezdeményezett az ügyben.

„Nem tudok erről közvetlenül nyilatkozni, mert egyrészt egy független fegyelmi bizottság kezében van az ügy, másrészt pedig nem foglalkoztam részletesen a helyzetükkel. Azt azonban elmondhatom, hogy a helyzet rendkívül súlyos.”



„Annyira súlyos, hogy véleményem szerint ez az egyik legkomolyabb ügy, amit valaha láttam a futballban.”

Aleksander Čeferin (UEFA president): "I informed myself, and Barcelona's 'Negreira case' is very serious. It's one of the most serious things that I have ever seen in football." pic.twitter.com/GXFfhIY3QQ