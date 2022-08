Megosztó nyilatkozattal hívta fel magára a figyelmet a liverpooli legenda. Souness jelenleg a Sky Sports elemzője, legutóbbi megszólalásában pedig élesen kritizálta Casemirót és a Manchester Unitedet.

„Casemiro nagyszerű játékosokkal játszott együtt a Real Madridban, de ő maga egyáltalán nem nagyszerű, sosem volt az.” – mondta a 69 éves szakértő.

„Sosem várom különösebben, hogy játszani lássam őt. Azt hiszem, nagyon szerencsés, hogy a Real Madrid csapatában szerepelhetett.”

Souness számára az sem okozott gondot, hogy részletesen ki is fejtse, miért nem értékeli sokra az ötszörös BL-győztes középpályást.

„Nincs nagy passztávja, nem játszik együtt jól a többiekkel. A Madridban tele volt a középpálya klasszisokkal.”

A legenda végül elismerte, a brazil abban segíthet majd a Unitednek, hogy szilárdabb legyen a középpálya, de az árát még mindig sokallja.

„30 éves és 70 milliót plusz bónuszokat fizettek érte… Ez rengeteg. Nem látom magam előtt, hogy jobb lenne a United attól, hogy Casemiro a pályán van.”

