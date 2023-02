A hírek szerint a Tottenham Jan Oblakot és Yannick Carrascót is elhozná Madridból.

Az két klub jó kapcsolatot ápol egymással, korábban több sikeres ügyletet is kötöttek, januárban pedig épp Madridba került Matt Doherty, a Tottenham játékosa.

A Marca információi szerint az angolok most kihasználnák a jó viszonyt és két játékost is vennének tőlük.

A 29 éves Carrasco Conte személyes kérésére érkezne, Oblak pedig Hugo Lloris pótlását jelentené a kapusposzton.

Nem lesz azonban egyszerű dolguk, mivel Oblakot 2028-ig szerződés köti Madridba, Carrascóra pedig a Depay-ügylet részeként vásárlási opciója van a Barcelonának.

| BREAKING: Spurs are interested in Yannick Carrasco and Jan Oblak.



They could end up at Tottenham this summer - as Atlético and Tottenham have established an extraordinary relationship in recent months.



[: @medinamarca, @marca]