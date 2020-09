A magyar-szlovén közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott közel tíz hónap után lépett ismét pályára nemzetközi mérkőzésen, ellenfele a társházigazda szlovén csapat volt Szombathelyen. Gera Zoltán szövetségi edző több kulcsjátékosát is nélkülözte a mérkőzést megelőző edzőtáborban, közülük Szalai Attila, Szőke Adrián és Schäfer András az A-válogatottba kapott meghívót.

A szakmai stáb így "fiatalított", a szlovénok ellen a 2001-es születésű Hidi Sándor, a 2002-es születésű Balogh Botond, valamint három 2000-es játékos is kezdőként lépett pályára (a jelenlegi U21-es korosztályban jellemzően 1998-as és 1999-es születésű futballisták szerepelnek).

A magyarok tavaly októberben egyszer már megmérkőztek a szlovénokkal, akkor idegenben egy büntetőből kapott góllal 1-0-ra alulmaradtak ellenfelükkel szemben. A szlovénok ezúttal is öt hátvéddel álltak fel, és a stabil védekezésből kiindulva igyekeztek megbontani a hátsó alakzatot. Jelentős helyzetekig azonban nem jutottak el, míg a magyar válogatott első nagy lehetőségéből büntetőhöz jutott, a Bíró Bencével szemben elkövetett szabálytalanságért kapott tizenegyest a sértett magabiztosan értékesítette (1-0).

A következő percekben Schön Szabolcs, majd Mezei Szabolcs próbálkozott lövéssel, utóbbi célzott jobban, de a labda a keresztlécről kifelé vágódott. A 34. percben a magyar csapat megduplázta az előnyét, Palincsár Martin az alapvonal közeléből, jobbról passzolt középre, az érkező Bíró Bence pedig az ötös bal sarkától a kapu jobb oldalába helyezett (2-0).

A szünetig nem tudott újítani a szlovén együttes, és a fordulás után is az történt a pályán, amit a magyar válogatott szeretett volna. A harmadik gólunk az 55. percben született meg, amikor egy védelmi megingást követően Schön Szabolcs passzolta be középre a labdát, az érkező Bíró Bence közelről az üres kapuba lőtt (3-0).

A gól után a szlovénok nagy erőket mozgósítottak a felzárkózás érdekében, a mieink viszont kissé talán kiengedtek, ez lehetett az oka, hogy a vendégek a 69. és a 79. perc között három gólt szerzve kiegyenlítettek. Az első találatukat büntetőből érte el Zan Medved (3-1), majd a 76. percben Tomi Horvát pontos átlövése után talált utat a kapunkba a labda (3-2). A 79. percben egy hosszú labdával Aljosa Matko lépett ki a védők között, majd higgadtan helyezett a bal alsó sarokba (3-3). A 84. percben Medved piros lapot kapott, így az utolsó percekben emberelőnyben játszott a magyar csapat.

"Sajnálom a fiúkat, mert az első hatvan percben nyújtott teljesítményükkel megérdemelték volna a győzelmet – értékelt a mérkőzés után Gera Zoltán. – Ebben a periódusban azt játszottuk, amit elterveztünk, ezt az eredmény alakulása is alátámasztotta. Az első szlovén gólt követően azonban visszaesett a játékunk, úgy gondolom, ennek mentális és fizikális okai is voltak. Bosszantó, hogy háromgólos előnyből nem sikerült nyerni, tanulnunk kell az elkövetett hibákból, az első hatvan percben mutatott játékra viszont lehet és kell is építenünk a jövőben."



Magyarország-Szlovénia 3-3 (2-0)

Magyarország: Demjén Patrik - Hinora Kristóf, Balogh Botond, Nagy Zsombor, Gergényi Bence - Hidi M Sándor - Szánthó Regő (Németh Anrdás, 78.), Mezei Szabolcs, Palincsár Martin (Kiss Bence, 81.), Schön Szabolcs - Bíró Bence

