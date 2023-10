Újabb borzasztó eset borzolta a futballszurkolók kedélyeit, ezúttal az Eredevisie-ben rendezett AZ-NEC mérkőzés felé fordult a figyelem.



A találkozó utolsó perceiben egy visszafutás során a NEC csatára, Bas Dost minden előjel nélkül összeesett és elterült a pályán.

Kellett pár másodperc, mire a társak észlelték, hogy komoly baj van, ezt követően azonnal orvosért kiáltottak.

