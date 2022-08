Lionel Messi nem került be a 2022-es Aranylabda jelöltjei közé, amelyet 2006 óta hétszer nyert meg. Nincs a L'Equipe és a France Football által péntek este bejelentett 30 jelölt között, így az október 17-i gálán biztosan nem szerzi meg a nyolcadik elismerését Messi.

Ez egy olyan döntés, amit a L'Equipe kénytelen volt megmagyarázni: miért hiányzik Messi a listáról, míg Ronaldo ott van a jelöltek között. A francia kiadvány első indoklása az Aranylabda kritériumainak módosítása, kiemelve, hogy mostantól a futballszezon és nem a naptári év alapján kerül kiosztásra, valamint hogy Messi teljesítménye elmaradt az átlagtól. Arra hivatkoznak, hogy nem volt jó az első éve Párizsban, ugyanakkor Mauricio Pochettino helyzetére is rámutatnak. A Ligue 1-ben mindössze hat gólt szerzett, a Real Madrid pedig a Bajnokok Ligájában a legjobb 16 között ejtette ki őket. Messi álmai, ahogy sok párizsié is, ekkor szertefoszlottak.

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! #ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt