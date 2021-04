Az Európai Szuperligában (ESL) részt vevő mind a hat angol Premier League-csapat hivatalosan visszalépett - írta honlapján a BBC internetes oldalán szerda hajnalban.

A cikkben kiemelték, hogy Manchester City volt az első klub, amely hivatalosan is visszalépett, a Chelsea másodikként jelezte szándékát. Ezt követően a másik négy csapat - az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham - is követte példájukat. A 12 csapatos Európai Szuperliga megalakítását vasárnap jelentették be, de a tervet széleskörű ellenérzés fogadta. A Liverpool azt közölte, hogy a tervezett szakadár ligában való részvételüket "megszüntették". A Liverpool csapatkapitánya, Jordan Henderson a közösségi médiában megírta, hogy csapata "kollektív álláspontja" szerint nem akarják, hogy a Szuperliga létrejöjjön.



Fotó: John Powell/Liverpool FC via Getty Images

"Nem tetszik nekünk, és nem akarjuk, hogy megtörténjen" - állt az üzenetben, amelyet több liverpooli játékostársuk is közzétett. Az Arsenal nyílt levélben kért bocsánatot a szurkolóitól, és azt közölte, hogy "hibát követett el", hozzátéve, hogy a szurkolók és a "szélesebb futballközösség" meghallgatása után visszalép. A Tottenham elnöke, Daniel Levy azt mondta, hogy a klub sajnálja a javaslat által okozott "aggodalmat és zaklatottságot".



Fotó: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

A Szuperligában hat angol csapat vett volna részt a spanyol Atlético Madrid, az FC Barcelona és a Real Madrid, valamint az olasz AC Milan, az Internazionale és a Juventus mellett. A tervek szerint az új versenysorozatnak 15 állandó tagja lett volna. Az ESL elnökének Florentino Perezt, a Real Madrid elsőszámú vezetőjét választották meg. A tervet az Egyesült Királyságban elítélték a szurkolók, a futballhatóságok és a kormány miniszterei, akárcsak Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), valamint a ligaszövetségek Európa-szerte.

Borítókép: Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images