A Cristiano Ronaldo szerződtetése utáni első mérkőzésen az Al-Nassr szurkolói a nevét és az ikonikus "SIUUUU" ünneplését skandálva fejezték ki elismerésüket az érkező sztár iránt.

Az Al-Khaleej elleni mérkőzés hetedik percében (Ronaldo mezszáma) az Al-Nassr szurkolói hihetetlen "Ronaldo" és "SIUUUU" skandálásban törtek ki, amely hangulatát tekintve bármelyik dél-amerikai vagy európai klubhoz felérnek.

Már 1-0-ra is vezettek Vincent Aboubakar találatával, az Al-Nassr szurkolói érthető módon azonban egy gesztussal szerették volna meglepni új játékosukat, Cristiano Ronaldót. Az üzlet értelmében a portugál csapatkapitány a futballtörténelem legnagyobb fizetését kapja, amely évente több mint 177 millió fontot tesz ki.

Al-Nassr fans chant Cristiano Ronaldo's “SIUUU” in the 7th minute of the match pic.twitter.com/0tj30TjeFA