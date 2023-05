Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea-be igazolása nem alakult a várakozásoknak megfelelően, nem tudta magát beverekedni a komolyan megerősített csapatba, így pedig nem sok lehetőséget kap Lampardtól.



A gabonit a Barcelonától vették a kékek, ahol fontos szerepet játszott, illetve remekül be is illeszkedett a csapatba. A Sky Sports úgy tudja, a 33 éves játékost Xavi is szívesen látná ismét a keretben, a támadó pedig szintúgy eltökélt a visszatéréssel kapcsolatban.

„Szeretnék visszatérni a Barcelonához, de meglátjuk, mi lesz!” – mondta el Aubameyang a DjamLife-nak TikTokon.

Fabrizio Romano szerint a transzfer csak abban az esetben valósulhat meg, ha a Chelsea hajlandó ingyen elengedni a csatárt, mivel a katalánok pénzt nem fognak tudni adni érte.

Pierre Aubameyang confirms: “I’d like to return to Barcelona… but we will see”, he said via DjamLife on TikTok #FCB



Auba will 100% leave Chelsea.



Barça open to sign Auba but it depends on Financial Fair Play.



Only way for Barça: no transfer fee & salary reduced. pic.twitter.com/sjGkIfJ8zA