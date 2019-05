A pletyka:

Real Madrid -> vidd innen, csinálj vele valamit -> Tottenham

A Madridban nyáron tisztogatás lesz nyáron, és távozók között Gareth Bale lehet a legnagyobb név. A Marca szerint a Los Blancosban fontolgatják, hogy köcsön adják a walesi játékost a Spursnek.

Miért fog ez megtörténni?:

Bale-nek fociznia kell, és ha a Tottenhamal megnyerné a Bajnokok Ligáját, az megértetné vele, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie. Pochettino alatt sikeres lehetne és visszakerülne egy számára otthonos környezetbe. A madridiak sosem szerették igazán, pedig nem kevés díjat nyertek együtt Bernabeuban.

Vagy esetleg.

Miért nem fog ez megtörténni?:

A csatár bére csillagászati összeg. Még ha a Madrid egy részét annak hajlandó is lenne fizetni, a Spurs a fennmaradó kupacra sem ugrana rá túl lelkesen. Lássuk be, a most heti 600.000 fontos fizuja akár felével is torony magasan lenne a legjobban fizetett odaát. Meg aztán ott vannak a korábbi sérülései, és az a lista 29 éves kor után csak romlani tud.

Az átigazolás valószínűsége: 60%

(Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)