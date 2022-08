Üdvözlünk mindenkit a Sport365 átigazolási körkép sorozatában. Elérkezett az augusztus 31., amikor a legtöbb európai ligában zárul az átigazolási piac. Izgalmas versenyfutás az idővel, utolsó pillanatos transzferek! Mi összeszedjük ezeket az eseményeket neked, hogy te se maradj le róluk!

Nézzük mik a legfrissebb átigazolási hírek ma, augusztus 31-én, a zárónapon:

13:40: James Rodriguez élő adásban ajánlotta be magát a Valenciának! Ahogy ő fogalmazott: "Ha kell valaki, aki gólpasszokat ad Cavaninak, itt vagyok!"

13:37: Kenedy, a Chelsea játékosa a Valladolidnál köthet ki, erősítette meg a Marca.

Acuerdo Chelsea - Real Valladolid y Real Valladolid - Kenedy para la llegada del brasileño a Valladolid



Falta que jugador y Chelsea solucionen un tema económico entre ellos



El Real Valladolid sigue sin descartar a Ellis



Fran Sánchez está en Inglaterra pic.twitter.com/QjrGPPNk3I — MARCA VALLADOLID (@MARCAvalladolid) August 31, 2022

13:31: A Marca szerint Aubameyang Chelseabe igazolását az is bonyolítja, hogy a gaboninak a nemrég történt betörés során megsérült az állkapcsa, ezért bizonytalan ideig nem játszhat.

13:28: Egy rejtélyes klub jelentkezett be és ajánlott 19 millió fontot Youri Tielemans játékjogáért. A pletykák szerint az Arsenal-Newcastle-Liverpool hármasból kerülhet ki a titokzatos csapat.

Leicester City have received a bid of around £19m for Youri Tielemans from a mystery club, sources have told Football Insider. Arsenal have been strongly linked with Tielemans all summer, while the player is keen on a move to the club. [@SportsPeteO, @footyinsider247] #afc pic.twitter.com/K6TJXtg4IB — afcstuff (@afcstuff) August 31, 2022

12:51: Az Arsenal a Palmeiras középpályását, Danilót szeretné szerződtetni, a goal.com szerint. A brazil klub nem szívesen tárgyal a játékosról, az Arsenal ezt egy 23 millió euró körüli ajánlattal igyekszik ellensúlyozni.

12:22: Hivatalos: A PSG tehetsége, Edouard Michut a Sunderlandnél tölti a szezont, kölcsönben. Az angoloknak az idény végén opciós joga lesz a 19 éves középpályásra.





Bienvenu, Edouard Michut! — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 31, 2022

12:18: Topklubok állnak sorba az Aston Villa 24 éves játékosa, Douglas Luiz ajtaja előtt. A brazilt az Atlético, a Tottenham, az Arsenal és a Newcastle is figyeli. A Daily Mail szerint a játékos nem akar hosszabbítani, így akár már ma eladhatja a klubja.

#TelegraphFootball Transfer Notebook:



Atletico Madrid readying £20m bid for Aston Villa's Douglas Luiz



Everton & Leeds join chase for Cody Gakpo



Willy Boly set to become Forest’s 19th summer signing



@JBurtTelegraph & @JPercyTelegraph https://t.co/YufTBDWC21 — Telegraph Football (@TeleFootball) August 30, 2022

12:15: Emil Forsberg megszólalt: A svéd középpályás a kevés lehetőség ellenére marad Lipcsében. Ez is érdekelhet: Kifakadt Szoboszlai csapattársának ügynöke, összeesküvést sejt

12:14: Az Inter felkereste Marcos Alonsót, hogy legyen Gosens utódja az Interben. A játékos a Barcelonára vár, így elutasította az olaszokat. Talán ez az oka, hogy kútba esett a német védő Leverkusenbe igazolása.

12:11: Tovább nyúlik az Aubameyang ügy. Romano értesülései szerint az egyezség továbbra sem teljes a Barca és a Chelsea között, így újabb tárgyalást ütemeztek ma délutánra.

There’s no full agreement in place yet between Chelsea and Barcelona for Pierre Aubameyang. Meeting took place in the afternoon. #CFC



All parties remain in contact — been told there’s new meeting scheduled on Wednesday.



It’s not over, yet.



Marcos Alonso, separated deal. pic.twitter.com/PXx1tcjrbS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

12:10: Mégsem lesz a Leverkusen játékosa jelen állás szerint Gosens. A német játékos eldásától meghátrált az Inter, így valószínűleg marad Milánóban.

Gosens to Bayer Leverkusen is now off — not gonna happen as things stand. Inter have decided not to sell the German left back after meeting yesterday afternoon. #Inter



Unless new proposal arrives, Inter are prepared to keep Gosens. pic.twitter.com/zzpccrXXmo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

12:01: Megvan Munir új csapata. A Barcelona nevelésű játékos a Sevillát hagyja el és csatlakozik a Getaféhoz. A játékos a mai napon Madridba utazik. (Marca)

11:53: A Red Bull Leipzig felvette a kapcsolatot a PSG-vel Abdou Diallóval kapcsolatban. A védőt kölcsönben, vételi opcióval hoznák el a németek. A játékosért Romano szerint a PL-ből is érdeklődnek.

Excl: RB Leipzig have submitted a proposal to PSG for Abdou Diallo. Loan with buy option clause now discussed for the centre back. #RBLeipzig



Last minute Premier League move could be also a possibility — but RB Leipzig are pushing now. pic.twitter.com/Wsd7Fudrin — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

11:10: Sergino Destet megkereste egy kölcsönajánlattal a Villarreal. A játékos gondolkodik a váltáson, a Barcelona pedig örömmel venné távozását.

Excl: Sergiño Dest’s now considering a loan proposal from Villarreal, he’s open to discuss about it. Talks on with Barça — it’s up to the player. #FCB



Manchester United manager ten Hag wants Dest, it’s a possibility but it can only happen if Wan-Bissaka will leave. #MUFC pic.twitter.com/7Ofy602amK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

11:08: Újabb igazolás a Nottingham Forestnél! Willy Boly ma átesik az orvosin és bejelentik, mint a klub 19. igazolása. De hogyan képesek erre? Cikkünkből kiderül!

Willy Boly will undergo medical tests with Nottingham Forest in the next hours, later today. Agreement on the verge of being completed. #NFFC



Boly would become 19th signing for Forest this summer. Here we go soon. pic.twitter.com/sxP35vk1m5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

10:55: Az angol hatóságok miatt eshet kútba Justin Kluivert átigazolása

10:37: Liverpoolban tartózkodik Idrissa Gueye, hogy aláírjon az Evertonhoz és átessen az orvosin. Jelenleg a megállapodás utolsó simításait végzik.

Idrissa Gueye, on Merseyside today in order to undergo medical tests as new Everton player joining from PSG. Final steps needed before deal done. #EFC



Everton also close to agreement with Man Utd for James Garner — then it’s up to the player. pic.twitter.com/I5ByWzjvxI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

10:15: Az Everton nyerheti a James Garnerért folyó versenyfutást. A játékos végleges transzferrel érkezik hozzájuk.

10:12: A Leicester tárgyalásokba kezdett az Atalantával Jeremie Boga átigazolása kapcsán.

Excl: Leicester have opened talks with Atalanta for Jeremie Boga. He’s in the list as potential new winger — while Faes deal as new centre back could be completed soon. #LCFC



Negotiations ongoing as Boga is keen on the move. pic.twitter.com/gj3mlPdVKj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

10:10: A Sunderland kölcsönvenné Amad Diallót a Manchester Unitedtől. Emellett a PSG tehetsége, Edouard Michut is kölcsönbe érkezik hozzájuk.

9:30: Gosens elhagyhatja az Intert, a Leverkusen erősen érdeklődik iránta. A helyettesének a Stuttgart horvát játékosát, Borna Sosát nézték ki az olaszok.

9:01: Ethan Ampadu a Speziában tölti a szezont, a felek mindenben megegyeztek. Vásárlási opciójuk nincs.

Ethan Ampadu will travel to Italy on Thursday to complete his move to Spezia. Chelsea have accepted, it’s now done and sealed. #CFC



Straight lon until June — buy option clause will no longer be included. pic.twitter.com/BuudD8dIGg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

8:55: A Barcelona két sztárja szívesen kipróbálná magát az MLS-ben

8:40: Harry Winks megérkezett Olaszországba, hogy aláírjon a Sampdoriához. A Samp 25 milliós vásárlási opciót is kapott az alku részeként.

8:25: Mario Balotelli új csapatot talált! A korábbi olasz válogatott csatár a svájci Sionnál folytatja. A szerződése hamarosan aláírásra kerül.

Mario Balotelli has decided to join Swiss side FC Sion. Full agreement in place but still not signed — he wants Sion as priority. It’s over with Adana Demirspor. #transfers



Been told Mario Balotelli will undergo medical tests in the morning with Sion. pic.twitter.com/pYJmzuLtLL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022

8:20: Umar Sadiq a Real Sociedadhoz igazol! Az Almería gólvágója Isakot hivatott helyettesíteni, az átigazolási díj 25 millió euró.

8:15: Laywin Kurzawa a Fulham játékosa lesz. A szebb napokat látott védő ma érkezik Londonba, hogy átessen az orvosin és aláírja szerződését. A védő kölcsönbe érkezik, vételi opció nélkül.

8:10: Adnan Januzaj az éj leple alatt megérkezett Sevillába, hogy aláírja szerződését a csapattal. A játékos feladata az Ajaxhoz távozó Ocampos helyettesítése lesz.

8:05: Leonardo Paredes távozása lezárult, a a Juventus 15+5 milliót fizet a PSG-nek a középpályásért.

Leandro Paredes to Juventus, here we go! Full verbal agreement now completed on loan with buy option that could become mandatory, €15m plus €5m add-ons. #Juventus



Paredes will undergo medical tests tomorrow. pic.twitter.com/PGWfHDlFTK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

8:00: Tegnap este hivatalossá vált, hogy Fabián Ruiz elhagyja a Napolit és a PSG-hez szerződik. 21,5 milliót fizettek érte.

Official, completed. Fabián Ruiz joins Paris Saint-Germain on permanent deal from Napoli, €21.5m fee plus solidariety payment. #PSG



Fabián has signed his contract today. pic.twitter.com/dmxn1zFe3d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022

