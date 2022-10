A hírek szerint a Real Betis középpályásával, a 28 éves Guido Rodriguezzel bővítheti keretét a Liverpool januárban.

Az utóbbi mérkőzéseken Trent Alexander-Arnold és Luis Diaz is megsérült, így Kloppra továbbra is rájár a rúd sérülések terén.

A középpályán is hemzsegnek a hiányzók, Oxlade-Chamberlain és Curtis Jones mellett Naby Keita sem bevethető.

A nyár végén Arthurral igyekeztek menteni a menthetőt, de a Juventustól érkező brazil szintén lesérült.

A La Razon nevű spanyol lap most arról számolt be, hogy emiatt ismét szétnéz a piacon a vörös klub, egyik legjobb jelöltjük pedig Guido Rodriguez, a Betis védekező középpályása.

A 28 éves játékos szerződése 2024-ig szól a spanyol klubnál, az ára pedig 25 millió euró körül mozoghat.

A Betisben 110 mérkőzésen hat gólt és három gólpasszt jegyez.

The net quivering rocket strike of Guido Rodriguez against Romapic.twitter.com/8yVNb6URP3