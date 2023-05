Brazília a világbajnokságot követően menesztette Titét, azóta pedig szinte minden sajtóorgánum attól hangos, hogy Carlo Ancelottit, a Real Madrid jelenlegi vezetőedzőjét szeretnék a helyére.



Az olasz mester már korábban is cáfolta ezeket az információkat, most pedig egy fokkal konkrétabban és határozottabban nyilatkozott a brazilok „megkereséséről”.

„Nem szeretnék a jövőmről beszélni, de egy valamit elárulhatok: nincs határidőm a Brazil Labdarúgó Szövetségnél, hisz sosem beszéltem velük!” – jelentette ki a Bold.dk szerint.

Ancelotti szerződése egyébként a szezon végén lejár Madridban, és habár még nem született döntés a jövőjéről, egyre több olyan híresztelés látott napvilágot, hogy a királyiak frissítenének és lecserélnék őt.

A pletykák úgy szólnak, hogy egyedül egy BL-győzelem az, ami a posztján tudná tartani az olasz mestert.

Carlo Ancelotti: “There are fake news on deadline for me to accept or reject the job as new Brazil national team head coach, I never spoke to them”. #RealMadrid



“I don’t speak about my future, I always said that”. pic.twitter.com/JkxFIOTRQk