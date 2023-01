Az El Nacional számolt be róla, hogy Carlo Ancelotti arra kérte a Real Madrid vezetőségét, hogy amennyiben egy mód van rá, szerezzék meg neki Bukayo Sakát az Arsenalból.

A fiatal angol parádés szezont fut, kétségkívül klubjának egyik vezéregyénisége, emellett pedig a válogatottban is alapemberré vált.

A 21 éves szélső piaci értéke 100 millió euró, így mélyen a zsebükbe kéne nyúlniuk a habfehéreknek, ha el akarják hozni Londonból. Szerződése 2024 nyarán jár le az ágyúsokkal.

