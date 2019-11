Duplán örülhettek a hétvégén a Flamengo labdarúgócsapat szurkolói. A brazil csapat 38 év után ismét megnyerte a dél-amerikai Bajnokok Ligáját, a Libertadores-kupát. Majd egy nappal később az is biztossá vált, hogy a „skarlát- feketék” lettek Brazíliában a bajnokok, ugyanis az üldöző Palmeiras 2-1-re kikapott a Gremiótól.

Az együttes az egyike annak a négy klubnak, akik egyszer sem estek ki az első osztályból. A brazil bajnokságból még négy forduló van hátra, de a Flamengo előnye már 13 pont a Palmeiras előtt. A riói csapatnak ez a hetedik bajnoki címe, ami kevesebb, mint 24 órával a Libertadores-kupa sikere után vált biztossá.

Így ünnepeltek a brazil szurkolók:

Amazing!! #Flamengo Players and Fans Celebrates the Copa Libertadores Title in Rio #SEENews #FLAxRIV #FlamengoRiver pic.twitter.com/FnLsHFJy9c