Az Aston Villa érdeklődéséről már korábban is cikkeztek a lapok, a legújabb pletykák szerint pedig a Newcastle is szívesen látná soraiban a szebb napokat megélt belga támadót.

Hazarddal Ancelotti sem számol igazán, az idei szezonban alig több, mint 200 percet kapott habfehérben.

Az El Nacional most a Newcastle egy kölcsönajánlatot készül letenni a játékosért, 20 milliós kötelező vételi opcióval.

A királyiak részéről valószínűleg nem lenne ellenvetés, hiába szól a belga szerződése 2024-ig.

