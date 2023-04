Az Al Nassr menesztette Rudi Garciát, a csapat menedzserét, ez pedig azt is jelenti, hogy a „hosszútávú és nagyszabású” sportprojekt egyik kulcsfigurája kiesik a képletből.



A szaúdi vezetőknél a hírek szerint akkor szakadt el az utolsó szalmaszál, amikor az edző nyíltan konfrontálódott a játékosokkal az öltözőben.

A pletykák szerint Cristiano Ronaldo sem volt maradéktalanul megelégedve a trénerrel, ő pedig van akkora név, hogy szavára még a főnöki irodában is felfigyelnek.

Rudi Garcia nyáron érkezett az arab klubhoz, és hiába a gigantikus erősítések, a csapat csak második a bajnokságban, nemrég pedig pont a listavezető Al Ittihadtól kaptak ki. A klub az Arab Szuperkupából is kiesett annak ellenére, hogy hatalmas esélyesként voltak számontartva.

