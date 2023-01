Ibrahimovic nemrég olyan megjegyzéseket tett, hogy a viselkedni nem tudó argentinok többé nem nyernek semmit, egyedül Messi az, aki valami maradandót alkotott.

A válaszra sem kellett sokat várni, Sergio Agüero, a Manchester City és a válogatott volt támadója bátorkodott visszaszólni Zlatannak.

„Emlékezzünk csak arra, te hogyan viselkedtél korábban. Rémlik, amikor a United ellen játszottunk, te folyamatosan provokáltál minket, visszabeszéltél…”



„Ahelyett, hogy az argentinokért aggódnál, aggódj inkább a saját nemzetedért, akik még csak ki sem jutottak a vb-re…”



„Emlékszem, visszabeszéltél Guardiolának is, talán anno ezért paterolt el téged Barcelonából. Nem tisztelsz senkit, úgy érzem hozzánk szóltál, most pedig én szólok hozzád! Világbajnokok vagyunk, ne akard leégetni magad.”

Aguero responds Ibrahimovic’ statements on Argentina:



“It seems to me that it’s very rude to say that we are not going to win anymore. I think that before worrying about Argentina, you could worry about your country, about your players, who are not even in the last World Cups.” pic.twitter.com/EutFQWy3Ah