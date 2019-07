A zöld-fehérek az első fordulóban kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel búcsúztatták a bolgár Ludogorecet, a második fordulóban pedig a máltai Valletta lesz az ellenfél szerdán 20 órától a Groupama Arénában, majd a jövő keddi visszavágón Ta'Qaliban.

A harmadik kör első mérkőzéseit augusztus 6-7-én, a visszavágókat augusztus 13-án rendezik.

A Zagreb most kapcsolódik be a selejtező küzdelmeibe, míg a Saburtalo a moldovai Sheriff Tiraspolt verte ki 4-3-as összesítéssel.

A főtáblás részvételért a Ferencvárosnak négy ellenfelet kell búcsúztatnia.

Amennyiben az FTC alulmarad a Vallettával szemben, úgy az Európa-liga harmadik selejtezőkörében az andorrai FC Santa Coloma és a kazah FC Asztana párharcának továbbjutójával találkozik.



Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, párosítás:

Bajnoki ág:

FK Saburtalo (georgiai)/Dinamo Zagreb (horvát)-Valletta FC (máltai)/FERENCVÁROS

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)/CFR Cluj (román)-Celtic (skót)/Nomme Kalju (észt)

APOEL (ciprusi)/Sutjeska Niksic (montenegrói)-Qarabag (azeri)/Dundalk (ír)

PAOK (görög)-Ajax (holland)

Crvena zvezda (szerb)/HJK (finn)-FC Köbenhavn (dán)/The New Saints (walesi)

Maribor (szlovén)/AIK (svéd)-BATE (fehérorosz)/Rosenborg (norvég)

Nem bajnoki ág:

Istanbul Basaksehir (török)-Olympiakosz Pireusz (görög)/Viktoria Plzen (cseh)

FK Krasznodar (orosz)-FC Porto (portugál)

FC Bruges (belga)-Dinamo Kijev (ukrán)

FC Basel (svájci)/PSV (holland)-LASK Linz (osztrák)