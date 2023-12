Endrick lőtte csapata egyetlen gólját, amivel a Palmeiras megverte a Cruzeiro csapatát, és ezzel sorozatban második alkalommal hódították el a brazil Serie A bajnoki címet.

Íme Endrick gólja:

