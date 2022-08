Jose Padilla, a Defensacentral újságírója szerint a királyiak szorosan követik Joshua Kimmich helyzetét.

A német válogatott játékosnak még van három éve a szerződéséből, egyelőre pedig még nem került napirendre Münchenben a hosszabbítása.

A Real Madrid terve az, hogy 2024-ben próbálkoznak be a játékosnál, amikor már csak egy éve lesz hátra a kontraktusából. Az újságíró szerint a játékos nem is tervezi a hosszabbítást, ugyanis új kihívásokat keresne.

A jelenleg 27 éves játékos több poszton - jobbhátvédként és védekező középpályásként – is bevethető, így remek Jolly Jokere lehetne a madridiaknak.

The things I would do to see Kroos and Kimmich play together in Real Madrid pic.twitter.com/9y0lDjHTlG