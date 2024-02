Alig több mint négy hónap van hátra az átigazolási időszakig, és máris megjelentek az első hírek a nyár legnagyobb üzletének megerősítéséről.

Úgy tűnik, hogy miután a múlt héten megerősítették, hogy Kylian Mbappé elhagyja a Paris Saint-Germaint, úgy tűnik, hogy a francia sztár a következő szezonban a Real Madridhoz igazol.

A Real Madridnál állítólag már meg is pecsételték az üzletet Mbappéért, mintegy egy hónapos tárgyalást követően. A francia támadó megtartja képviseltetési jogainak tetemes százalékát, de nagyjából feleannyit fog keresni, mint jelenleg a PSG-nél.

PSG are privately saying that Mbappé is going to Madrid. Al-Khelaïfi said in conversations held this weekend that the agreement with Real Madrid is done.



