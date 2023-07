Százmilliós fizetések, odaigazoló sztárok, az MLS-nél magasabb színvonal… ilyesmiket lehet olvasni mostanában a szaúdi labdarúgásról, ám a hátországról, a szürke hétköznapokról kevés szó esik. Ezért lehet különösen érdekes az, amit a 98-szoros válogatott középpályás, Gregorz Krychowiak említett egy friss interjúban.



A lengyel futballista korábban olyan együttesekben is megfordult, mint a Sevilla, a PSG vagy a West Brom, tehát három topbajnokságban is gyűjtött tapasztalatot, ráadásul zömmel alapemberként számítottak rá.



2022 nyarán az Al-Shabab FC vette kölcsön, a következő szezontól pedig Abha Clubot erősíti majd, ahol együtt dolgozhat Czeslaw Michniewicz-csel, a válogatott korábbi szövetségi kapitányával.



„Elnézve azt, hogy mennyi remek játékos csatlakozik ezekhez a szaúdi klubokhoz, nehéz lesz felvenni velük a harcot. Bár ezt a francia bajnokságra is el lehetett mondani, mégis legyőztük a Stade Reims csapatával a PSG-t. Másfelől a spanyoloknál ott a verhetetlennek tűnő Real és Barca, sevillai színekben mindkettőt megvertük.” – véli a megerősödő riválisokról a futballista.



Krychowiakot a körülményekről is kérdezték: „A stadionok remekül néznek ki, a pálya olyan tökéletes, akár Angliában. Vannak népszerű klubok, ötvenezres átlagnézőszámmal, mint például az Al-Ittihad. Persze nincsenek mindenhol ennyien, de minden egyes igazolás növeli az érdeklődést. Ez az ország imádja a futballt, ezt láthattuk a világbajnokságon is.”







A mentalitás azért eltér az európai sztenderdektől, véli a 33 éves focista: „Azokban az országokban, ahol meleg van, az emberek kicsit nyugodtabban közelítenek az élethez. Ez az egész nemzet hozzáállásának köszönhető, nem csak a klubok munkatársainak. Az itteniek másképp élnek, nyugodtabbak. Nagy a valószínűsége, hogy valaki nem jön el a megbeszélt időpontban a találkozóra. Ahhoz, hogy valami olyasmit csináljunk, ami normális esetben egy napot vesz igénybe, itt két-három napig tart.”



„De senki nem csinál nagy ügyet belőle.” – teszi hozzá Krychowiak.



Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images