A Porto vasárnap este 2-1-re győzött a Guimaraes otthonában, viszont a stadion nem az ünnepléstől volt hangos, sokkal inkább a rasszista megnyilvánulások miatt.

Moussa Marega volt az újabb áldozat, aki a 60. percben győztes gólt szerzett, majd a bőrének színére mutatott. A szurkolók majom rigmusokkal és dobálásokkal próbálták feldühíteni a Mali labdarúgó-válogatott játékost.

A dühös Marega elkezdett lesétálni a pályáról, a társai próbálták türtőztetni, nem sok sikerrel. Nézzük is meg részletesebben mi is történt, valamint a játékos és a közönség reakcióját.

Moussa Marega incident for those that haven't seen it, 100% within his rights to want to leave the field. FC Porto, Sérgio and the Liga need to stand by him and make sure that this incident goes punished. ( courtesy of @vsports_pt) https://t.co/rMWxs28UFW