Az olimpiai bajnok argentin Gabriel Heinze lett az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Atlanta United vezetőedzője.

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint a 42 éves tréner szerződése két idényre szól.



Darren Eales klubelnök az egyik legjobb és legkeresettebb dél-amerikai edzőnek nevezte Heinzét, aki 2014-ben vonult vissza, majd a Godoy Cruz, az Argentinos Juniors és a Vélez Sarsfield együttesét irányította.



"Úgy gondolom, a futballfilozófiám összhangban van a klub elképzeléseivel. A rendszer és a felszereltség világszínvonalú, úgyhogy nagyon örülök az új kihívásnak" - mondta Heinze, aki középhátvédként a Manchester United, a Real Madrid és a Paris Saint-Germain csapatában is szerepelt.

