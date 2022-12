A Liverpool erősen érdeklődik a Fiorentina középpályása, Sofyan Amrabat iránt, aki a marokkói válogatottban lenyűgöző teljesítményt nyújt, számol be Santi Aouna.

A beszámolók szerint a Liverpool mestere, Jürgen Klopp már találkozott is a játékos képviselőivel, és egyeztettek egy következő időpontot is, a vb utánra.

Aouna szerint az angolok már a vb előtt kiszemelték Amrabatot.

A védekező középpályás remekül illene a ’Poolba, azonban ezért egy 30 milliós ajánlattal minimum elő kell rukkolniuk. A Tottenham pedig szintúgy érdeklődik.

