A pályán már lemosta a Liverpool a manchesterieket, nyáron pedig az átigazolási piacon is megtennék ugyanezt.



A Sky Germany szerint a ’Pool is érdeklődik a United által kiszemelt Jurrien Timber-Edson Alvarez kettős iránt.

Korábban már mindketten majdnem a Premier League-ben végezték. Alvarez majdnem a Chelsea-hez került, Timber pedig az utolsó pillanatban utasította el ten Hag United-ét, hogy biztos helye legyen a vb-keretben.

Mindkét játékos hatalmas tehetség, Timberre pedig maga Van Dijk mondta korábban, hogy jobb játékos, mint ő volt a korában.

„Közel sem voltam olyan szinten ebben a korban, mint ő most. Csak dicsérni tudom őt. Ő egy remek játékos, igazi profi.” – mondta válogatottbeli társáról Van Dijk.

| Jurrien Timber is of interest to Liverpool, with the Ajax defender looking for a summer move away from the club. [@GraemeBailey and @_scottsaunders] pic.twitter.com/CnrmkaRupU