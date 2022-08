2015-ben az Adidas egy rendezvény kapcsán Regensburgba utazott, ahol felfigyeltek az akkor 10 éves Kenanra, aki a legfiatalabb játékos lett, aki valaha profi szerződést írt alá egy sportszergyártóval.

A német játékos három évig szerepelt a Bayern Münchennél is, ahol ódákat zengtek róla, különösen a cselezési képességei és a labdakezelése miatt, írja a goal.com.

Igazi 10-es pozícióban játszó irányító lett belőle, akit Mesut Özilhez kezdtek hasonlítani, részben török gyökerei miatt.

A Bayernnél Yildiz több olyan játékossal is együtt focizott, akik már a nagycsapat kapujában toporognak, ő azonban más utat választott.

2022 elején úgy döntött, nem ír alá profi szerződést a bajorokkal, inkább átgondolja a lehetőségeit. Szó szerint hemzsegtek a nagy klubok a játékos körül.

Több hónapig a Barcelona tűnt a befutónak, ám végül a Juventus kedvéért Kenan ejtette a katalánokat.

Hat-trick for Kenan Yildiz in Juve's 5-2 W against Valencia



He also scored this goal in the home game pic.twitter.com/vIjfVbf7fw