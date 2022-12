Adries Noppert, a Heerenveen kapusa korábban sosem volt holland válogatott, Louis Van Gaal azonban úgy döntött, az egész világbajnokságon neki szavaz bizalmat.

A 28 éves játékos élt is ezzel, így nem csoda, hogy vannak érdeklődők iránta. A Fotboltransfers.com szerint az Ajax gondolkodik a szerződtetésén.

Ferry de Haan, a Heerenveen sportigazgatója azonban elmondta, hivatalos ajánlatot egyelőre nem kaptak érte.

„Andries nagyon pozitívan szerepelt, de eddig nem volt olyan konkrét klub, akik ajánlattal kerestek volna meg minket.”



„Tudjuk, hogy működik ez. Jó teljesítményt nyújtott, így bármi megtörténhet, egyelőre várunk.”

Noppert jelenlegi szerződése 2024-ig nyaráig szól.

| Ajax is considering Andries Noppert (28/), the goalkeeper of Heerenveen and the Dutch NT on the World Cup. He is high on the shortlist, but several clubs from the Serie A and the Premier League are also interested.



| telegraaf & VI_nl#Ajax | #Noppert pic.twitter.com/nljcnx2Pz6