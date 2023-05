Az Ajax és a Groningen mérkőzését fel kellett függeszteni, mivel a stadionban abszolút káosz alakult ki a szurkolók rendbontása után.

Különböző beszámolók arról számolnak be, hogy fáklyákat dobtak a pályára, míg néhány szurkoló megpróbált bejutni, ami lehetetlenné tette a mérkőzés folytatását....

OFFICIAL: Groningen vs. Ajax has been abandoned after the game was initially stopped due to objects being thrown and fans entering the pitch. pic.twitter.com/GLxouk5qDZ