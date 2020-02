A Youtube videómegosztó szerint a legnézetebb gól 1997-ben egy baratságos mérkőzésen született.



Ennyi információból még nehéz kitalálni, hogy melyik gólról is lehet szó, de ha már azt is tudjuk, hogy egy Franciaország - Brazília mérkőzésen született, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Roberto Carlos szabadrúgásból szerzett gólja vezeti a legnézetebb találatok listáját.



Jelenleg 24 millió megtekintés fölött jár a videó.

