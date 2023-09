A kilencvenes évek első felében született labdarúgók közül meghatározó szerepet vártak el Neymartól, Pogbától és James Rodrigueztől is, de valamiért mostanra egyikük sem játszik meghatározó szerepet a világ futballjában.

„Szeretem Viniciust és Rodrygót, de egy olyan csapatnál, mint Brazília, a felelősség mindig a legnagyobb sztárra hárul, ami nem más, mint Neymar.” – ezt a Fenomén, Ronaldo Nazario mondta Neymarról, aki nyáron a szaúdi Al Hilal együtteséhez igazolt.

„Nagyon tetszik, kevés játékos van, aki ennyire sokat tesz hozzá. Tudja, hogyan kell támadni és védekezni, és az egész játékteret lefedi.” – vélekedett Zinedine Zidane Pogbáról, aki doppingbotrányba keveredett, amennyiben ismét megbukik a teszten, a Juventus szerződést bonthat vele.

„Marco Verratti játékának csúcsán van. Nem fél vállalni a felelősséget, bár még mindig szüksége van egy európai győzelemre, hogy nagyobb nemzetközi elismerésben részesüljön.” – nyilatkozta 2020-ban Bastian Schweinsteiger Marco Verrattiról. A középpályás a nyár végén a katari Al Arabi csapatához került, miután a PSG-nél nem tartottak rá igényt.

„Ő egy csodálatos játékos, egyike a különleges futballistának. A történelmünket tehetséges labdarúgók kovácsolták össze. Hazard egy olyan labdarúgó, aki képes a futballt valami meglepetésszerűvé tenni.” – mutatta be új szerzeményét Florentino Perez, a Real Madrid elnöke. A belga csatárnak nem sok babér termett a spanyol fővárosban, jelenleg nincs klubja.

„A bal lába egy gyöngyszem. Az érintései az egyik legpontosabbak és leghatékonyabbak. Elképesztő látni, hogy milyen precizitással tudja oda tenni a labdát, ahová akarja” – ezt Javi Martínez mondta James Rodriguezről, akivel a Bayern Münchennél játszottak együtt. A kolumbiai játékos Brazíliában, Sao Pauloban szerepel.

„Nem véletlenül hívják varázslónak. Ő egy született győztes, és a Liverpoolban töltött szezonjai hihetetlenek voltak.” – véli Steven Gerrard Coutinhóról, aki Katarba került idén.

„Nem szenvedtem még senkivel, mint Isco. Megdöbbentett a teljesítménye, még Messi sem közelíti meg ezt a szintet.” – nyilatkozta Verratti Iscóról, aki a Real Madriddal szép sikereket ért meg, de az elmúlt időszakban már nem találta a helyét, jelenleg a Betis játékosa.

A dán Cristian Eriksen és az argentin Paolo Dybala is ennek a korosztálynak a tagjai, ők azonban jelenleg is erős európai ligában szerepelnek, előbbi a Manchester United, utóbbi az AS Roma tagja, bár ők sem futották be feltétlenül azt a pályát, amit legsikeresebb időszakukban elvártak tőlük.

Borítókép: James Williamson - AMA/Getty Images