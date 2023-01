A dán Tipsbladetre hivatkozva a Goal.com számolt be róla, hogy a Liverpool szemmel tartja az Eintracht Frankfurt dán támadó középpályását, Jesper Lindstromot.

A portál információi szerint nincs egyedül ezzel, ugyanis a Napoli szintén érdeklődve figyeli a helyzetét.

„Mindig mondtam, hogy a Liverpoolért szorítok, úgyhogy nagyon király lenne, ha egy nap náluk játszhatnék!” – fejezte ki kívánságát a játékos is.

Jürgen Klopp régóta mondja, hogy szüksége van erősítésre a középpályán, részben Cody Gakpo is ezért érkezett. Lindstrom szintén egy ígéretes opció lehet a vörösök számára.

