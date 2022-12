Megfelelő ajánlat esetén a Ferencváros hajlandó lenne tárgyalni a katari labdarúgó-világbajnokságon szerepelt tunéziai Aissa Laidouni eladásáról.

Erről Hajnal Tamás sportigazgató beszélt csütörtökön az M1 aktuális csatornának, hozzátéve, hogy természetesen abban az esetben lehet majd erről beszélni, ha a klub és a játékos számára is előnyös ajánlat érkezik be.

"Dánia és Franciaország ellen kimagasló teljesítményt nyújtott, a középpálya domináns embere volt, védekezésben és támadásban is nagyszerűen futballozott, meg merte csinálni a kockázatosabb dolgokat is. A legnagyobb elismeréssel beszélhetünk a teljesítményéről" - nyilatkozta Hajnal Tamás.

A sportigazgató megjegyezte, folyamatosan érdeklődnek a középpályás iránt, a mutatott teljesítménye pedig csak felerősítette ezt.

Laidouni jelenlegi értéke a mértékadó transfermarkt honlapja szerint 4 millió euró - ez már a sokszorosa annak, amennyiért a Ferencváros szerződtette -, ugyanakkor Hajnal Tamás szerint a valódi árat majd a piac határozza meg a játékos esetében. Ugyanakkor a futballistának érvényes szerződése van a zöld-fehérekkel és szabadságát követően január elején a jelenlegi helyzet szerint visszatér a Népligetbe.

Hajnal Tamás a várható téli játékosmozgással kapcsolatban elmondta, vannak tervek, amelyeket szeretnének megvalósítani, ugyanakkor nem egyszerű kihívás az Európa-liga nyolcaddöntőjére készülő keretet tovább erősíteni.

Aïssa Laïdouni may not be going through the #FIFAWorldCup but he can hold his head high.



MOTM against Denmark and now a huge performance against France:



- 1 assist

- 4 chances created (most on the pitch)

- 10 recoveries

- 100% tackles won

- 86% pass completion



Top. pic.twitter.com/VXSABrtpfR