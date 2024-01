A 90min összeállított egy sztárokkal teli listát a futball történelem legjobb középhátvédjeiről, és természetesen rangsorolta is őket. Ennek alapján pedig a legendás Franz Beckenbauert választották minden idők legjobb középső védőjének.



A 75 éves Beckenbauer nagyságát senki sem vonhatja kétségbe, hiszen fantasztikus karriert tudhat a magáénak. Játékosként nem csak klubszinten, hanem a válogatottban is remekelt. A nemzeti együttessel világ- és Európa-bajnokságot nyert, emellett a Bayern Münchennel háromszor hódította el BEK-et, és védő létére kétszer nyert aranylabdát. Nem véletlen tehát, hogy sokan a történelem egyik, ha nem a legjobb hátvédjének tartják.



Közvetlenül a „Császár” mögött az AC Milan legendája, Franco Baresi végzett, akit minden idők legjobb olasz középhátvédjeként tartanak számon. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig az angolok világbajnoka, Bobby Moore állhatna fel.



A legendákkal teli listára csupán két még ma is aktív játékos fért be. A Juventus veterán védője, Giorgio Chiellini a 21. lett, míg Sergio Ramos befért a top 10-be, ugyanis Ronald Koemant, Daniel Passarellát és Billy Wrightot megelőzve a hetedik helyen zárt.



A Top 25-be egyébként többek között olyan egykori kiváló játékosok kerültek be, mint a Barcelona korábbi csapatkapitánya, Carles Puyol, a Chelsea ikonja, John Terry, vagy épp a Manchester United legendája, Rio Ferdinand.



Íme, a 90min által összeállított lista a futballtörténelem 25 legjobb középhátvédjérőlÉ

25. Gerard Piqué

24. Aldair

23. Billy McNeill

22. Rio Ferdinand

21. Giorgio Chiellini

20. Alan Hansen

19. Hans-Georg Schwarzenbeck

18. Claudio Gentile

17. Jaap Stam

16. John Terry

15. Laurent Blanc

14. Marcel Desailly

13. Fernando Hierro

12. Carles Puyol

11. Jose Santamaria

10. Billy Wright

9. Daniel Passarella

8. Ronald Koeman

7. Sergio Ramos

6. Fabio Cannavaro

5. Gaetano Scirea

4. Alessandro Nesta

3. Bobby Moore

2. Franco Baresi

1. Franz Beckenbauer

Kép: Getty Images

Forrás: sportbible