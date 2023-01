A Chelsea nemrég szerződtette Datro Fofanát a Molde csapatától. A 20 éves játékos már be is mutatkozott a londoni kékeknél, miután megkapta játékengedélyét.

A Chelsea 8 millió fontért szerződtette Fofanát a Moldétől, most azonban az elefántcsontparti játékos korábbi klubja felfüggesztené ezt a transzfert.

Az Abidjan City a Daily Mail szerint felháborodott levelet írt a FIFÁ-nak, amelyben törvénytelennek és szabálytalannak titulálják a játékos egy korábbi transzferét.

Fofana ekkor még csak 15 éves volt, az afrikai klub pedig azt állítja, a játékos anyja nem írt alá beleegyező nyilatkozatot a transzferről, ami ilyen fiatal játékos klubváltása esetén kötelező.

„Arra kérjük a FIFÁ-t, hogy lépjen közbe és függesszék fel a játékos átigazolását a Chelsea-be, amíg a vita le nem zárul.”

Former club of Chelsea new signing David Fofana, who is on the bench for them now, write to FIFA to get transfer CANCELLED pic.twitter.com/NRUh4vHny9