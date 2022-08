A katalánok átigazolási ügyeiben megbízhatónak számító Gerard Romero számolt be róla, hogy a Bayern érdeklődik Frenkie De Jong iránt.

A bajorok egy kölcsönszerződésben gondolkodnak, melynek lejártakor opciós joguk lesz a játékos megvásárlására. A két klub korábban Coutinho esetében már nyélbe ütött egy ilyen transzfert, de ott a kölcsön lejártával a brazil visszatért Barcelonába, a bajorok nem éltek az opciójukkal.

A holland középpályásért továbbra is érdeklődik a Chelsea, akik viszont adott esetben azonnal meg is vásárolnák a játékost, így a döntés a játékoson kívül a klub részéről is komplikált lehet.

A Barcelona pénzügyi helyzete a kívülállók számára kibogozhatatlan, így csak találgathatunk, hogy egy ilyen transzfer megoldaná-e a katalánok gondjait, ami Koundé beregisztrálását és az esetleges további játékosigazolásokat illeti.

Bayern are interested in Frenkie de Jong. The people in charge at the club are considering a loan move with option to buy, similar to the Coutinho deal three years ago [@gerardromero] pic.twitter.com/gWLlcKUQhv