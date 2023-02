Sergio Busquets jövője még mindig tisztázatlan, ugyanis hiába akar hosszabbítani vele Xavi mester, a klub pénzügyi helyzete egyelőre nem teszi ezt lehetővé.

A Marca információi szerint ezt a stagnálást használná ki az Al Nassr, akik egy nettó 18 millió eurós fizetési csomaggal akarják elcsábítani Busquets-t a katalán fővárosból.

Ezzel ellenségekből csapattársakká avanzsálhatnának Cristiano Ronaldóval.

A játékos részéről egyelőre nem érkezett válasz a pletykákra, de ha azt vesszük alapul, hogy az MLS-be való igazolás sem volt tabu számára, akár még össze is jöhet az üzlet.

