Sokáig lehetett arról olvasni, hogy az ágyúsok fő célpontja a középpályára Declan Rice. Az angol kétségtelenül remek erősítés lenne, azonban anyagilag nem biztos, hogy beleférne az Arsenalnak a szerződtetése.



A hírek szerint Artetának már meg is van a B-opciója, ő pedig nem más, mint a Real Sociedad kiválósága, Martin Zubimendi.

A 24 éves spanyol már januárban is össze lett boronálva az ágyúsokkal, ám akkor végül Jorginho mellett tették le a voksukat.

Zubimendi játékát Barcelonában is hosszú ideje nézik csodálattal, sokáig arról is lehetett hallani, hogy ők lesznek a befutók érte. A jelenlegi állás szerint azonban Xaviék visszaléptek az átigazolástól, mivel anyagilag nehezen lenne kivitelezhető számukra.

