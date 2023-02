A német Sport1 csatorna információi szerint a Barcelona szóbeli egyezségre jutott az Eintracht Frankfurt 23 éves középhátvédjével, Evan N’Dickával.

A 192 centi magas játékos szerződése a szezon végén jár le, így a katalánok ingyen kaparinthatják majd meg a szezon végeztével.

A hírek szerint több európai klub is pályázott a játékosra, többek között a Sevilla, a Betis és az Inter is.

A lap szerint a katalánoknak márciusig van lehetőségük végleges döntést hozni a ballábas játékos szerződtetéséről, mindenesetre a megállapodás sok jót sejtet.

N’Dicka 23 éves kora ellenére kifejezetten tapasztaltnak számít. 2018-ban érkezett a Frankfurthoz, ahol eddig 124 meccsen lépett pályára, 2022-ben pedig az Európa Ligát is elhódította a németekkel. Ugyanebben az évben a Bundesliga álomcsapatába is beválasztották.

| BREAKING: FC Barcelona have reached a verbal agreement with Evan Ndicka. The club will decide in March on whether to sign him or not.@sport1 [] pic.twitter.com/0RHUEEz5Mj