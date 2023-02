A januári átigazolási időszakban a Barcelona kapott egy 70 millió eurós ajánlatot Raphinháért.



Az érdeklődő klub az Arsenal volt, feltehetően azt követően, hogy lemaradtak Mykhalio Mudryk leigazolásáról.

A brazil válogatott játékos nyáron 58+7 millióba került a katalánoknak, ezért gazdaságilag akár még jó üzletnek is lehetne tekinteni az Ágyúsok megkeresését, de a klub nem volt nyitott erre.

Raphinha egy nagyon ígéretes játékos, akiben az edzői stáb is bízik. Ebben a szezonban 32 meccset játszott a katalánoknál.

Mivel a La Liga szabályai miatt valószínűleg csak gyengébb képességű játékost tudtak volna hozni a helyére, érthető, hogy miért mondtak nemet Xaviék.

| JUST IN: Arsenal made an official offer of €70M to FC Barcelona for Raphinha in January, but the club rejected it immediately. He is not for sale!@Alfremartinezz [] pic.twitter.com/pK0ElYnNB6