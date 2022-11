A Chelsea úgy döntött, a világbajnokság után új szerződést kínál a 38 éves Thiago Silvának, állítja Adam Newsonra hivatkozva a tribuna.com.

Silva jelenlegi szerződése a nyáron lejárna, így az addigra már 39 éves játékos klub nélkül maradna.

Ezt azonban nem akarja megvárni a klub és egy új kontraktust kötnének a veterán védővel, ami 40 éves koráig a londoni kékekhez kötné őt.

Silva annak ellenére az egyik megkerülhetetlen sarokpontja a Chelsea védelmének, hogy a nyáron több, mint 150 millió eurót költöttek annak megerősítésére.

Thiago Silva is the most elegant defender you'll ever have the pleasure of watching.. pic.twitter.com/VG9VbH48fA