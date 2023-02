A Barcelona a téli átigazolási szezon zárónapján mindenben megegyezett Julian Araujóval, a Los Angeles Galaxy jobbhátvédjével.

A 21 éves játékos és a klub a papírokat is aláírták, azonban ez nem jelenti azt, hogy sikerült a transzfer.

Mateu Alemany, a Barcelona sportigazgatója megerősítette, hogy habár a papírok elkészültek, éppencsak lemaradtak a határidőről.

„Rendszerhiba miatt nem tudtuk regisztrálni Araujót, csak 18 másodperccel csúsztunk le a határidőről. Meglátjuk, mit mond a FIFA…”

Alemany beszélt arról is, hogy habár megpróbálták leigazolni Sofyan Ambrabatot a Fiorentinától, az végül kútba esett.

