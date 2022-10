Ahogyan a Marca beszámolt róla, a matracosok nem kevesebb, mint 100 millió eurós ajánlatot kaptak a nyáron a Bayern Münchentől, hogy leigazolhassák Joao Félixet.

Habár az összeg igazán vonzó lehet a játtékos utóbbi 1-2 idényének fényében, a matracosok mégsem gondolkodtak sokat azon, hogy visszadobják az ajánlatot.

Simeone továbbra is bízott/bízik abban, hogy Félix képes lehet visszanyerni topformáját és újból a csapat vezérévé válni.

Úgy látszik tehát, hogy hiába hangoztatták Münchenben azt, hogy nem terveznek pótlást igazolni Lewandowski helyére, mégis figyelték a piacot és keresték a megfelelő embert a szerepre.

According to transfer rumors:

Joao Felix to Bayern



Would be an interesting move imo, the kid has it, in a team with a total different style he would definitely show his class.

On the other hand, I won't deny that the price is very high pic.twitter.com/wXU3rXIfnv