A listán több volt Premier League játékos is szerepel, illetve igazi veteránok is, akik hatalmas tapasztalattal bírnak.

A listán a legértékesebb név Jason Denayer. A korábbi belga válogatott védő a Lyontól távozott ingyen, de korábban a Manchester Citynél is megfordult. Piaci értéke 14 millió euró.

Ross Barkley szintúgy szabadügynök lett, vele a Chelsea az utolsó napokban bontott szerződést, így most ő is keresi új csapatát. A középpályás a Transfermarkt szerint 12 milliót ér.

Serge Aurier (10M euró) neve a Tottenham szurkolók számára lehet ismerős, ugyanis legjobb éveit ott töltötte. Onnan tavaly nyáron lejárt szerződését követően távozott, majd a Villarreal csapott le rá. Ott sem tudott azonban maradandót alkotni, így ők is elengedték.

9 millió eurós értékével a listán Xeka a negyedik. Ő sokak számára ismeretlen lehet. A portugál és a francia ligák csapatait járta végig, most a Lille engedte el a kezét. Középső középpályásként és balszélsőként is bevethető.

Két francia játékos, Dan-Axel Zagadou és Djibril Sidibé is a listán található. Előbbi a Dortmundból, utóbbi a Monacóból távozott, így mindketten elmondhatják magukról, hogy komolyabb nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek.

Több veterán is klub nélkül tengődik, közülük érdemes kiemelni Santiago Ariast és Diego Costát. Mindketten az Atléticóban élték legszebb napjaikat, előbbi jobbhátvédként, utóbbi pedig csatárként bevethető.

Szabadon igazolható még a Real Madridból távozó Marcelo is, illetve a Manchester Unitednél létszámfelettivé váló Juan Mata is.

Kiváncsian várjuk, hogy hol kötnek ki ők tízen!

These FREE AGENTS are still available



Marcelo

Juan Mata

Jason Denayer

Ross Barkley

Ben Arfa

Nolito

Diego Costa

Loris Karius

Daniel Sturridge

Eliaquim Mangala

Danny Drinkwater

Sofiane Feghouli



Who will you want your club to sign? pic.twitter.com/vNawiJaYOY